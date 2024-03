Euro stabile all' avvio | yen guarda a fine tassi zero Giappone

(Di giovedì 14 marzo 2024)all'di giornata dove scambia a 1,0938 sul dollaro. In Asia i mercatino alladella politica deiinche sarà annunciata la prossima settimana. Lo Yen comunque oggi passa di mano a 147 sul dollaro, senza grandi variazioni, sebbene diversi analisti stimano che possa apprezzarsi sul dollaro nel 2024 e finire l'anno in una 'forchetta' fra 136 e 140.

Niente di nuovo sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi per i carburanti. Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Ma in autostrada la verde al servito resta ... (quotidiano)

L'export modenese batte un altro record, raggiunti 18,6 miliardi nell'ultimo anno: Biomedicale e mezzi di trasporto tra i settori migliori, mentre l'andamento è negativo per il tessile abbigliamento e la ceramica. L'Austria, la Svizzera e gli Stati Uniti trainano le vendite all'este ...modenatoday

Irregolarità e carenze durante controlli dei Nas, 6000 Euro di sanzioni a titolari di due bar: Al riguardo, l’attività ispettiva, effettuata nella mattinata e mirata a verificare il rispetto della normativa vigente in ambito sanitario-alimentare, ha riguardato diversi bar del centro storico, du ...blogsicilia