Estoril-Portimonense venerdì 15 marzo 2024 ore 21 | 15 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 14 marzo 2024) La sfida tra, come facilmente intuibile a un primo sguardo alle posizioni di classifica, è uno scontro diretto nella lotta per la salvezza. I padroni di casa hanno fatto un punto nelle ultime cinque partite mentre gli ospiti due nelle ultime sei: Vizela e Chaves non sono così lontani dunque andando avanti InfoBetting: Scommesse Sportive e

João Marques é trunfo para atacar fase decisiva: Depois de ter perdido a titularidade frente ao Benfica - saiu do banco aos 87’ na derrota por 3-1 na Luz - João Marques deve regressar ao onze do Estoril para a receção Portimonense e ser uma das ...record.pt

Portimonense: Pedrão regressa e Relvas vira à esquerda: Nesta sexta-feira, com o Estoril, Paulo Sérgio vai ter um importante reforço no setor defensivo, com o regresso de Pedrão, que falhou o jogo com o FC Porto, devido a castigo. É, sem dúvida, uma boa ...abola.pt

Já são conhecidos os árbitros para a 26ª jornada da Liga Portugal Betclic: O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol revelou, na tarde desta quarta-feira, as nomeações para os jogos da 26ª jornada da Liga Portugual Betclic. No Estádio Municipal de Braga, I ...msn