Esche pericolose disseminate a Ciampino | preso l’autore

(Di giovedì 14 marzo 2024) Da giorni rimbalzavano sui social segnalazioni circa la presenza diposizionate in vari punti della città di, ai Castelli. Adesso peròè stato individuato dalla Polizia Locale: la sua posizione è al vaglio delle autorità. Polizia Locale – Foto di repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Sono in corso le indagini aper capire cosa ci sia stato dietro il gesto di un uomo che, praticamente da giorni, disseminava la città di. Tantissime le segnalazioni apparse sui social con appelli a prestare la massima attenzione soprattutto rivolte ai possessori di animali domestici dato che gli oggetti velenosi venivano abbandonati anche lungo i marciapiedi, in punti accessibili a tutti. Intanto però partiamo dalla notizia del ...

Archiviato il caso-puzza: "Solo l’odore delle larve": Chiuso il procedimento tra una residente e un allevamento di Esche da pesca. Il legale della titolare: "Nessuna responsabilità di molestia olfattiva".ilrestodelcarlino

Unione: lotta ai bocconi avvelenati, al via la nuova campagna di sensibilizzazione: Per monitorare il fenomeno e assicurare la tracciabilità di ogni evento, in quanto l’uso delle Esche avvelenate è un reato perseguibile per legge ed è potenzialmente pericoloso per le persone e ...ravennanotizie

Bassa Romagna: lotta ai bocconi avvelenati, al via la nuova campagna di sensibilizzazione: L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna rilancia la campagna di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno dell’uso dei bocconi o Esche avvelenati. A partire da metà marzo saranno affissi manifesti ...ravenna24ore