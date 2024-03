“Esce dalla casa e addio finale” Grande Fratello | la scoperta sul concorrente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024) Giovedì 14 marzo torna il: l’appuntamento numero due della settimana andrà in onda come sempre in prima serata su Canale 5 e come sempre non mancheranno sorprese, ospiti, colpi di scena, confessioni e scontri. C’è da scommettere che Anita sarà di nuovo al centro dell’attenzione per la storia con Alessio e le ultime rivelazioni nella. Ma probabilmente anche Greta non sfuggirà alle “interrogazioni” di Alfonso Signorini, visto che nelle ultime ore si è lasciata andare con Sergio. E poi gli sfoghi di Perla, il faccia a faccia di Garibaldi e Varrese e tanto altro successo oltretutto nel giro di pochi giorni. Solo a lunedì scorso infatti risale l’ultima diretta, quella dove veniva eletta la seconda finalista di questa edizione, Rosy Chin. La chef insieme a Beatrice Luzzi, proclamata ormai settimane fa, può dormire ...