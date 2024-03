Equitazione | Emiliano Portale è terzo dopo il primo turno del dressage di completo a Montelibretti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) Con la prima parte della prova di, la tappa inaugurale della Nations Cup 2024 in corso di svolgimento asi è ufficialmente aperta. Ecco come sono andate le cose sui campi di gara della città capitolina. La performance migliore l’ha fatta registrare lo spagnolo Carlos Diaz Fernandez che, in sella a Taraje, ha fatto registrare score di 30.50 punti precedendo lo svizzero Felix Vogg, secondo a 31.10 (su Cartania), e l’azzurroa 31.70 (su Scuderia 1918 Future). Il resto dei cavalieri italiani in concorso invece si è rispettivamente sistemato in 9a piazza, Fosco Girardi a 34.00 (su Euphorie), in 14esima posizione, Pietro Majolino (37.50 – Fearendile de Meara), in 17esima e 18esima piazza, infine, Alessio Proia (38.80 – Gatto Salta d’O) e Fabio Fani Ciotti (39.60 ...