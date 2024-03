Equinozio di primavera 2024 | cos’è | quando cade | riti e tradizioni in Lombardia

(Di giovedì 14 marzo 2024) Milano, 13 marzoin anticipo quasi ovunque con sole e temperature miti, l’inverno è ormai alle porte. L’diquest’anno cadrà ufficialmente tra poco meno di una settimana, mercoledì 20 marzo(non il 21, come vorrebbe la tradizione) dando inizio alla nuova stagione.l’diSignificato e originie a che ora Perché nonsempre lo stesso giornoEl tredesin de Marz a Milano I falò di San Giuseppel’diL’di marzo è un preciso momento astronomico, ...

Meteo - Arriva l'Equinozio di primavera, ecco quando capiterà questo mese di marzo e perchè: Come per i Solstizi, anche la data degli Equinozi è una data variabile. Quella dell'Equinozio di primavera varia dal 19 marzo al 21 marzo ma capita molto più frequentemente il giorno 20. L'anno scorso ...3bmeteo

Giornata Mondiale del Sonno: la tecnologia che aiuta a riposare meglio: Il prossimo 15 marzo, come ogni anno nel venerdì che precede l’Equinozio di primavera, si celebrerà la Giornata Mondiale del Sonno, organizzata dalla World Association of Sleep Medicine (WASM) per ...today

Nowruz, il Capodanno persiano da Off Topic: Mercoledì 20 marzo dalle ore 20.00 arriva Nowruz, il Capodanno persiano da OFF TOPIC: Nowruz in lingua farsi significa nuovo giorno, ovvero la festa più antica del mondo che ricorre con l'Equinozio e ...mentelocale