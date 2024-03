Entro il 2024 altri 150 nuovi negozi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il piano di sviluppo del gruppo Teddy prevede, nel, l’apertura di 150, per un totale di circa 1.500contratti full time, a cui si aggiungono i part time per fare fronte ai picchi di lavoro stagionali. L’annuncio arriva direttamente dal gruppo della moda riminese cui fanno capo i marchi Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24. Con questipunti vendita il gruppo, alla fine del 2025, arriverà a contarne circa un migliaio nel mondo. Per quanto riguarda il triennio-2026, il gruppo conta di mantenere l’attuale trend di crescita per un totale di 450 nuove aperture nei tre anni.