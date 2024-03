Enrico Mentana in piazza a Madrid con i tifosi dell’Inter (prima della sconfitta in Champions)

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un tifoso speciale si è unito alla folla degli appassionati nerazzurri a, direttore del TG La7, noto per il suo fervente sostegno all’Inter.del fischio d’inizio,è stato visto a Plaza Mayor, dove ha condiviso momenti di allegria cantando insieme aiinteristi, dimostrando la passione che lega non solo gli sportivi ma anche figure di spicco del giornalismo italiano al mondo del calcio. L’Inter non ha però passato il turno degli ottavi di finale diLeague ed è escita dal torneo,dall’Atletico2-1 fino ai tempi supplementari, poi la lotteria dei rigori ha premiato gli spagnoli che vanno ai quarti: 3-2 le reti, con l’ultima sbagliata dal capitano e campione del mondo ...

Si avvicina Atletico Madrid-Inter , sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e un VIDEO del giornalista Enrico Mentana è diventato virale sui social. I nerazzurri, ... (calcioweb.eu)

Enrico Mentana cuore Inter. A un paio d’ore dalla sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, il direttore del Tg di LA7, noto cuore nerazzurro, si è scatenato in Plaza Mayor cantando i cori ... (sportface)

Champions, l’interista Mentana: “Si gioca con l’Atletico Madrid non contro la Scafatese”: “Si gioca con l’Atletico Madrid e non con la Scafatese quindi ci può stare tutto“. Bufera social per la frase pronunciata dal giornalista Enrico Mentana, direttore del telegiornale de La7 e dichiarato ...salernonotizie

Il curioso paragone di Mentana: "Non è che giochiamo contro la Scafatese..." (VIDEO): Enrico Mentana ai microfoni di Prime ha parlato della gara di Champions League dell'Inter contro l'Atletico Madrid. "L'Inter sta dominando in Italia, bisogna esserne fieri. Poi non è che giochi contro ...areanapoli