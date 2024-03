Eni spinge su rinnovabili e dividendi nel nuovo piano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 14 marzo 2024) Messi da parte i conti del 2023, chiusi con un utile netto a 4,7 miliardi di euro, in calo del 66% ma influenzato dal calo dei prezzi energetici nella seconda metà dell’anno, Eni mette a terra ilindustriale, che guarda al 2027.che poggia su investimenti netti pari a 27 miliardi (al netto anche della cassa derivante dall’attività di portafoglio) per una media annua pari a 7 miliardi. Portata questa inferiore di oltre il 20% rispetto aldello scorso anno, “grazie all’ottimizzazione della spesa, al miglioramento della qualità dei progetti e al maggiore contributo della gestione del portafoglio”, hanno subito chiarito dal Cane a sei zampe. Dunque, le basi gettate con lo scorsosono più che solide e lo stock di investimenti messi in campo con l’aggiornamento odierno è più ...