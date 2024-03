Un nuovo esame del sangue per la schizofrenia , sviluppato dai ricercatori dell’Indiana University School of Medicine, segna un grande progresso nella diagnosi e nel trattamento di questa difficile ... (periodicodaily)

Eni completa il buyback: ora il Tesoro potrebbe vendere una quota del 3-4%. Ecco perchè: Il gruppo Eni ha chiuso con anticipo rispetto alla tabella di marcia la seconda tranche del suo piano di buyback da 2,2 miliardi. Ma ora gli occhi sono puntati soprattutto sulle prossime mosse del Tes ...msn

Eni prevede 27 miliardi di investimenti nel 2024-2027: (ANSA) - SAN DONATO MILANESE, 14 MAR - Eni prevede investimenti netti 2024-2027 pari a 27 miliardi di euro (al netto della cassa derivante dall'attività di portafoglio) per una media annua pari a 7 mi ...altoadige

Eni aumenta il dividendo nel 2024 a 1 euro per azione: Lo evidenza Eni nel piano strategico 2024-2027 presentato nel corso del capital market day. Il dividendo proposto per il 2024 è pari a 1 euro per azione, in aumento di oltre il 6% e il buyback è ...quotidiano