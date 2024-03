Eni aumenta il dividendo nel 2024 a 1 euro per azione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) La remunerdegli azionisti di Eni è ulteriormente potenziata. Il gruppo intende distribuire tra il 30%-35% del flusso di cassa da attività operative annuale attraverso dividendi e buyback, in aumento rispetto al precedente 25%-30%. Lo evidenza Eni nel piano strategico-2027 presentato nel corso del capital market day. Ilproposto per ilè pari a 1per, in aumento di oltre il 6% e il buyback è fissato a 1,1 miliardi. In presenza di upside si prevede di destinare fino al 60% dei flussi di cassa incrementali rispetto al Piano, in aumento rispetto al precedente 35%.