Energia | commercio | sfide geopolitiche | l’Europa alla prova delle crisi globali

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’Unione Europea rischia di essere la grande perdenteche interessano il mondo? Dpassataenergetica del 2021-2022 allo shock del Mar Rosso, passando per la partita dell’innovazione e della competizione Usa-Cina, non c’è scenario in cui il Vecchio Continente non rischi di finire come vaso di coccio tra i vasi di InsideOver.