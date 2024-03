Endless Love | Kemal muore? Cosa succede alla fine con Emir

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ultimo aggiornamento 14 Marzo 2024 2:06 pm by Redazione Il finale dinon è quello che tutti i telespettatori sperano. Infatti, accade una vera e propria tragedia, al punto che tra Nihan enon c’è il lietotanto atteso. Dopo aver passato diversi anni a cercare di lottare per il loro amore, ecco che avviene qualdi sconvolgente. La tragedia del finale della serie TV turca che sta andando in onda su Canale 5 ha generato molte polemiche da parte dei telespettatori in Turchia. Vediamo insiemeaccade aspoiler:nel finale? Leggi anche: Come finisce: il finale drammatico che ...