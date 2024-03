Empoli-Bologna | Nicola | “Affrontiamo una big | gran lavoro di Motta”

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Incontriamo una big, questo lo dicono i numeri e la loro posizione in classifica, Thiagoha fatto un. Sappiamo che tipo di avversario incontriamo, noi però siamo pronti a battagliare con chiunque. Questi tipi di avversari ti obbligano a crescere, anche a Milano i ragazzi sono rimasti concentrati e hanno interpretato la partita in vari modi. Da una parte dobbiamo essere organizzati, dall’altra dobbiamo mantenere leggerezza ed entusiasmo di esprimerci. Ci sono momenti e momenti della partita”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Davide, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ildi venerdì sera: “I ragazzi stanno mettendo entusiasmo, così come abbiamo bisogno dell’entusiasmo del nostro pubblico. Anche contro squadre forti, tenere in piedi ...

Le parole di Davide Nicola , tecnico dell’ Empoli , in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bologna Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida dell’ Empoli con il ... (calcionews24)

Raddoppio Empoli-Granaiolo, Consiglio comunale aperto: chiesta commissione e sovrappasso per auto: Fra i presenti anche la sindaca di Empoli, Brenda Barnini, il presidente della Regione ... del suo precedente incarico nella costruzione dell'Alta Velocità Firenze-Bologna: "In un comune era prevista ...gonews

SERIE A - 29esima giornata, la programmazione su Sky e NOW dal 15 al 18 marzo: Su Sky e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione: da venerdì 15 a domenica 17 marzo, appuntamento con la venti ...napolimagazine

Empoli Nicola: «Il Bologna va affrontato come una big»: Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida dell’Empoli con il Bologna. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Incontriamo una big, lo dicono i numeri e la posizione in classifica ...calcionews24