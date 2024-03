(Di giovedì 14 marzo 2024) Il weekend di calcio inizia presto e finisce tardi e regala, fin da subito, emozioni. L’anticipo mostrerà: mala? Scopriamolo insieme I diritti tv sono parte integrante del mondo del calcio, ormai in continuo mutamento. La Serie A, infatti, si trova ad essere suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò evidenzia così un vantaggio per le società, ma dall’altra parte evidenzia un vero e proprio lato negativo per gli utenti, i quali si trovano costretti a cercare molte informazioni in merito alle sfide di loro interesse. Proprio per questo l’articolo ha uno scopo preciso: spiegaree raccontare le probabili formazioni. La ...

Luca Cecconi , lei in carriera è stato sia a Empoli che a Bologna. Che partita si aspetta venerdì sera? "Sono due squadre in forma e a me l’Empoli è piaciuto anche contro il Cagliari, ... (sport.quotidiano)

Empoli-Bologna: dove vedere la partita: Chiusa la questione piattaforme, si passa allo snodo principale: Empoli-Bologna sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo Venerdì 15 Marzo alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Carlo ...tuttotek

I numeri. Il Castellani è tabù per il Bologna. In nove precedenti zero vittorie: Il Bologna di Thiago Motta si presenta al Castellani con ambizioni europee, ma la storia recente vede l'Empoli in vantaggio. Il tabù da sfatare per i rossoblu.lanazione

Empoli, lesione del bicipite femorale della coscia sinistra per Ismajli: L'Empoli dovrà far a meno per un po' di Ardian Ismajli. Il giocatore dei toscani è uscito nel match contro il Milan subendo ...sportmediaset.mediaset