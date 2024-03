Empoli Bologna | Corsi | «Nicola | Motta | Sartori | vi racconto tutto»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Le parole di Fabrizio, presidente dell’, in vista della sfida contro ildi venerdì sera Alla vigilia di, gara che inaugura la giornata numero 29, il presidente dei toscani Fabrizioha parlato con il Corriere dello Sport.– «Lo conoscevamo per aver pagato direttamente la sua bravura, avevamo undici punti di vantaggio sul suo Crotone, alla fine i calabresi si salvarono e noi andammo giù. Gliel’ho ricordato e sai come mi ha risposto? Che ci siamo suicidati noi e non che si è salvato lui». PERCHÉ NON É ARRIVATO SUBITO – «Per la venerazione che abbiamo nei confronti di Andreazzoli, che ci ha regalato soddisfazioni importanti e ha completato anche lo sviluppo e la crescita di tanti nostri calciatori. Poi purtroppo è ...