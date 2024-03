Ematologa Zamagni: “Recidiva mieloma multiplo impatta come diagnosi”: (Adnkronos) - "Il mieloma multiplo fa parte delle malattie linfo-proliferative croniche, un tipo di patologie neoplastiche del midollo osseo. Colpisce la ...tuobenessere

Mieloma multiplo, campagna 'Mmarea' per pazienti e caregiver: "La marea silenziosa che stravolge il piccolo mondo del pescatore, protagonista della graphic novel Mmarea, ci ricorda bene come la diagnosi di mieloma multiplo cambi per sempre la vita dei pazienti - ...adnkronos

Mieloma multiplo, quel tumore del sangue che «va e viene». Chi colpisce, sintomi, cure: Ogni anno 6mila italiani scoprono di soffrire di questa malattia (che ha colpito anche Giovanni Allevi) che spesso si ripresenta dopo una fase di remissione. Una campagna per supportare i malati nel g ...corriere