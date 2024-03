Ematologa Zamagni: "Recidiva mieloma multiplo impatta come diagnosi": Così all'Adnkronos Salute Elena Zamagni, professore associato di Ematologia all'Università degli Studi di Bologna, in occasione della presentazione della campagna informativa 'Mmarea - Il Mieloma ...notizie.tiscali

Mieloma multiplo, campagna 'Mmarea' per pazienti e caregiver: "La marea silenziosa che stravolge il piccolo mondo del pescatore, protagonista della graphic novel Mmarea, ci ricorda bene come la diagnosi di mieloma multiplo cambi per sempre la vita dei pazienti - ...adnkronos