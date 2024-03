Emanuela Orlandi | il fratello Pietro a Notizie com | “Indagano Vaticano | Procura e Parlamento | quest’anno qualcosa verrà fuori”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Mi aspetto di essere convocato quanto prima e risponderò a tutte le domande della commissione parlamentare di inchiesta su”. Quando intercettiamo al telefonosono trascorsi pochi minuti dal via ai lavori della bicamerale che avrà il compito di fare luce sulla scomparsa della sorella. “Sono contento”, ci dice in esclusiva. “Già lo ero ieri, quando ho saputo che sarebbero stati convocati”. (Ansa Foto) –.comNella prima seduta di oggi, giovedì 14 marzo, sono stati eletti il presidente (Andrea De Priamo, FdI), i vicepresidenti (Roberto Morassut, Pd e Riccardo Augusto Marchetti, Lega) e i segretari (Paolo Emilio Russo, FI e Marco Grimaldi, Avs). “È un passo importante”, commenta, che da quarant’anni non ha mai smesso ...