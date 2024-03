Elon Musk cancella lo show di Don Lemon da X | “Mancava di autenticità” La replica del giornalista ex CNN | “E’ arrabbiato con me”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sembrava tutto accordato maha comunicato un brusco stop. La piattaforma X (ex Twitter) si è tirata indietro nell’ospitare il “The Don“. L’esordio doveva essere scoppiettante, con Donche avrebbe dovuto pubblicare sul social dell’amministratore delegato di Tesla un’intervista con quest’ultimo. Dopo “una lunga riflessione si è arrivati alla conclusione di non proseguire il contratto di partnership commerciale con il programma“., tuttavia, “è benvenuto nel pubblicare i suoi contenuti su X, senza censura“, ha detto con una nota il servizio di microblogging. Il batti e riposta non si è però concluso qui, con l’ex dipendente della CNN che ha voluto esprimere la propria contrarietà in un video diventato presto virale.è ...