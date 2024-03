Elly Schlein e i compagni coltelli | guerra tra i big | chi prova a fregare Zingaretti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Le grane pernon finiscono mai. Non ha fatto in tempo ad archiviare la sconfitta in Abruzzo che si apre la "" per conquistare una candidatura alle Europee del 9 giugno. Nella migliore tradizione democratica, i big del partito formano cordate e contro-cordate per farsi le scarpe a vicenda. E c'è già chi vuole frenare la corsa di Nicola. L'ex governatore del Lazio, oggi deputato, da tempo si è convinto a candidarsi per un seggio a Strasburgo. Ma attende il momento propizio per l'annuncio. Sarebbe il nome forte nel Lazio. Dovrà giocarsela con un competitor molto forte in Toscana, l'attuale sindaco di Firenze Dario Nardella, che alle primarie dello scorso anno appoggiò la mozione congressuale di Stefano Bonaccini. Lazio e Toscana, infatti, fanno entrambe parte della circoscrizione Centro, da ...