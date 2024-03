Eliminare le rughe con il face cupping | cos’è la tecnica sottovuoto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Avete presente il? E se si usasse qualcosa di simile sul viso? Naturalmente non è proprio questo, ilo facial, detto anche coppettazione viso, ma il principio che usa non è tanto diverso da quello utilizzato di solito in cucina. Solo che in questo caso è funzionale a migliorare lo stato della pelle, rilassandola e stimolando la microcircolazione. Si tratta di unamolto antica che viene da lontano, nel tempo e nello spazio: se ne trova una vaga traccia persino nell’Antico Egitto, oltre che in Oriente, e viene applicata pure nel resto del corpo, anche se qui il focus è in particolare sul. Hollywood Secondo quanto si vocifera, la coppettazione viso, tra l’altro, ha conquistato anche star di Hollywood e non solo del calibro di: - Gwyneth ...