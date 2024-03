Elezioni Russia | Putin in gara con Stalin per il record al vertice

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Vladimirè arrivato al Cremlino più di 24 anni fa, il 31 dicembre del 1999 e ci rimarrà, dopo il voto dall'esito scontato, fino al 2030 quando avrà superato perfinoper longevità al. Se lo vorrà, avrà la possibilità di rimanere al potere fino al 2036. A chiamare l'allora Premier ad assumere la carica di Presidente facente funzione era stato, a sorpresa, Boris Eltsin che aveva contemporaneamente rassegnato le sue dimissioni. Quello stesso giorno aerano state consegnate la valigia con i codici nucleari, una copia della Costituzione russa – che modificherà più volte per consolidare ed estendere il suo potere – e l'emblema del Presidente. La prima prova delle urne per l'ex agente del Kgb a Dresda arriva pochi mesi dopo, il 26 marzo del 2000. Vince le ...

