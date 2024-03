Dai candidati che vogliono sfidare Putin alle votazioni nei territori occupati in Ucraina, fino al quinto mandato del presidente dato per scontato (wired)

Russia domani al voto, Putin punta all'85%: un'app per controllare gli elettori: Il voto anche in Transnistria e nelle zone occupate in Ucraina, obiettivo del Cremlino è sbancare Urne aperte in Russia per le Elezioni presidenziali da domani a domenica. Per la prima volta si vota p ...adnkronos

Elezioni Russia, Putin in gara con Stalin per il record al vertice: Arrivato al Cremlino 24 anni fa, dopo il voto dall'esito scontato ci rimarrà almeno fino al 2030. Quando avrà superato perfino Stalin per longevità al potere ...adnkronos

L’ex detenuto nei gulag: "Il regime dello zar è sempre più marcio, crollerà come l’Urss": Il dissidente antisovietico Marynovich: “l’Occidente non abbandoni Kiev”. Da domani al via le presidenziali in Russia, Putin verso un nuovo mandato. Aggressione all’amico di Navalny ...quotidiano