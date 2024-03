Elezioni presidenziali Russia 2024 | quando si vota | dove | chi sono i candidati | previsioni

Il presidente Siria no Bashar Assad ha detto che le preferenze della Siria alle elezioni presidenziali in Russia sono ovvie . Assad ha affermato che Damasco sostiene il presidente russo Vladimir Putin. ... (periodicodaily)

" tutti alle urne contro Putin" . Yulia Navalnaya , vedova di Alexei Navalny, il dissidente russo morto in carcere in Siberia, invita a boicottare il capo del Cremlino alle elezioni presidenziali che ... (today)

Il 24 o il 31 marzo si svolgeranno in Senegal le elezioni presidenziali , che potrebbero mettere fine alla crisi politica in corso, aggravata da un precedente rinvio dello scrutinio, hanno ... (internazionale)

Basta ipocrisie: Putin è un tiranno, un criminale di guerra e un assassino: L’Occidente non deve riconoscere i risultati delle Elezioni presidenziali in Russia, poiché si tratta di una presa del potere. Troppe persone in ...opinione

Il possibile divieto di TikTok negli Stati Uniti provoca l’ira di Pechino: Il 13 marzo la camera dei rappresentanti ha approvato un progetto di legge che prevede il divieto di accesso a TikTok negli Stati Uniti se il social network non romperà i legami con la casa madre Byte ...internazionale

Russia al voto per le presidenziali. La testimonianza da Mosca: “Il risultato è chiaro, non ci saranno sorprese”: Anonimato è la parola d’ordine per chi vuol vivere in Russia, pur pensandola diversamente dal presidente in carica. Per salvare la libertà, il posto di lavoro, i propri cari, bisogna tacere. Anonimato ...agensir