Elezioni Europee | Pedicini | “Europa di pace che punti al rilancio di aree come Mezzogiorno”

La presidente del consiglio italiana e quella della commissione europea Ursula Von der Leyen andranno insieme in Egitto il 17 marzo per stipulare un nuovo accordo su migranti ed energia. È la loro ... (internazionale)

Elezioni Basilicata 2024, il centrosinistra trova l'accordo su Domenico Lacerenza: L'appuntamento con le Elezioni amministrative è in calendario il 21 e 22 aprile ... "La formazione civica ‘Basilicata Casa Comune’, il Pd, il M5S, Alleanza Verdi Sinistra e +Europa hanno chiesto di ...gioconews

Altra grana clamorosa per Elly Schlein: chi sta fregando Zingaretti: Dinamiche interne e le strategie politiche di Elly Schlein e i suoi alleati nelle imminenti Elezioni Europee: tra rivalità e sfide regionali. In un panorama politico sempre più competitivo, Elly ...newsmondo

Europee, Elly Schlein a Bergamo sabato 23 marzo per lanciare la campagna elettorale: L’arrivo della guida del Partito Democratico è prevista per le 15 e, come da programma, farà sentire la sua voce e quella del suo partito in questo incontro che si inserisce all’interno delle ...bergamonews