Elezioni europee | Lucia Annunziata verso candidatura come capolista Pd al Sud

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 (Adnkronos) – L'ex presidente della Rai,– riferiscono fonti parlamentari di centrosinistra – sarebbe pronta a scendere in campo per le. La giornalista potrebbe essere candidatadal Pd,indipendente, nella circoscrizione Sud. L'ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. La stessa, però, a settembre del 2023 aveva smentito di volersi candidare. "Non mi candiderò mai e poi mai alle" aveva detto la giornalista, reduce dalle 'dimissioni irrevocabili' dalla Rai date a fine maggio. "Né con il Pd nè con nessun altro partito. Spero che questa smentita sia chiara abbastanza per mettere tranquilli tutti". — [email protected] (Web Info)