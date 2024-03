Elezioni europee | Lucia Annunziata verso candidatura come capolista Pd al Sud

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – L'ex presidente della Rai,– riferiscono fonti parlamentari di centrosinistra – sarebbe pronta a scendere in campo per le. La giornalista potrebbe essere candidatadal Pd,indipendente, nella circoscrizione Sud. L'ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. La stessa, però, a settembre del 2023 aveva smentito di volersi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – L'ex presidente della Rai, Lucia Annunziata – riferiscono fonti parlamentari di centrosinistra – sarebbe pronta a scendere in campo per le europee . La giornalista potrebbe essere ... (periodicodaily)

In Spagna i deputati approvano l’amnistia. Ma per Sánchez la Catalogna è una spina: Una scelta scattata assieme all’anticipo di Elezioni catalano: è il segno evidente che una regione può condizionare un’area più vasta. Vale per Catalogna e Spagna, ma pure un po’ per Spagna ed Europa.editorialedomani

Basilicata, Calenda: "Noi esclusi", Pd rilancia: "No preclusioni" ma volano accuse: Vale per la Basilicata, per le prossime amministrative e in prospettiva per le Elezioni politiche", serve "il pieno coinvolgimento ... Ieri, prima che Pd-M5S-Avs e Più Europa chiudessero sull’oculista ...adnkronos

Lucia Annunziata potrebbe essere la capolista del Pd al Sud alle europee: Si rafforza l'ipotesi di Lucia Annunziata candidata capolista dal Pd come indipendente nella circoscrizione Sud alle Elezioni europee del 9-10 giugno. È quanto apprende l'Ansa da fonti informate.huffingtonpost