Ecco perché Beppe Grillo non è più utile al Movimento 5 Stelle

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Anche se volesse solo consultareGrilllo, visto quello che gli costa economicamente, dopo il risultato elettorale in Abruzzo da lui stesso definito “modesto”, Giuseppe Conte non dovrebbe sentirsi consolato. Il suo garante, oltre che consulente della comunicazione, sembra ancora più sorpreso di lui di fronte a ciò che gli succede attorno. Sul blog una volta bollente di rabbia, fantasia e volontà di combattimento, anzi di vittoria, e alla grande,si è ridotto a riproporre pensieri non proprio incoraggianti di Ennio Flaiano e ad arruolarsi, con essi, nella “minoranza silenziosa” di questo Paese. Che di minoranze del genere ne ha viste già altre. «Appartengo alla minoranza silenziosa. Sono di quei pochi- ha copiato infatti da Flaiano undatato 9 marzo, già prima quindi del voto abruzzese e delle sue sorprese per chi ...