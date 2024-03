Ecco l’Italrugby che sfiderà il Galles, out Capuozzo: Rome, Italy 09.03.2024: Ange Capuozzo in action during the Guinness Six Nations 2024 tournament match between Italy and Scotland at Stadio Olimpico on March 09, 2024 in Rome, Italy. ROMA (ITALPRESS) – ...italpress

Andrea Lo Cicero, il pilone dell'Italrugby che ha scoperto una nuova vita ai fornelli: "Cucinavo anche per i compagni in azzurro": Dopo il pareggio esterno contro la Francia e la vittoria a Roma contro la Scozia, l'Italrugby proverà a chiudere al meglio il 6 Nazioni 2024 nell'ultima partita del torneo in programma sabato 16 marzo ...olympics

Italia rugby, il capitano Michele Lamaro: «A Cardiff per fare la storia». L'analisi: dall'epica alla normalità. Azzurri al 9° posto nel ranking: Due risultati utili consecutivi nel Sei Nazioni del rugby, mai successo prima. «Se è per quello - dice Michele Lamaro, il capitano - già dal minuto dopo il fischio ...ilmessaggero