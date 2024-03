Ebrei nel mirino | ora sono costretti a nascondere il loro giornale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) C'è una sovracopertina bianca a coprire quelle riviste imbucate nelle cassette della posta. Bet Magazine - ilcartaceo della Comunita ebraica spedito ogni mese ai suoi 4.500 iscritti - dal numero del mese di marzo viene recapitato casa per casa in incognito. Ben coperto, in modo che il nome della testata non sia visibile. Questione di privacy e sicurezza: i vertici hanno subito accolto le richieste di molti abbonati, preoccupati per l'escalation di violenze (fisiche e verbali) dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre scorso. Si arriva addirittura aunper evitare guai a un'intera comunità da sempre parte integrante del tessuto cittadino. A Milano, nel 2024. Del resto, per ogni attacco noto che finisce sui media dagli insulti alle aggressioni sotto casa, passando per le stelle di David a ...