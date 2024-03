E Tu Slegalo | Rai Documentari omaggia Franco Basaglia

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 14 marzo 2024) E Tu(Us Rai) A quasi cento anni dalla nascita di, dopo più di quarant’anni dalla promulgazione della legge che porta il suo nome, uno di Rai3 intende approfondire il pensiero dello psichiatra che ha innovato il campo della salute mentale in Italia. “E tu”, una produzione Le Talee in collaborazione con Rai, in onda sabato 16 marzo in seconda serata, racconta la storia di chi rivoluzionò la cura delle malattie mentali, considerando il malato mentale non più come un soggetto da relegare nei manicomi, ma come una persona da curare. Fino ad allora, le terapie prevedevano la contenzione fisica e l’elettroshock, masi impegnò per eliminare tutto ciò e per riaprire i cancelli chiusi dei reparti. Con la legge ...