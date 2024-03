È scomparso un bambino di 10 anni | Aiutateci | chi sa qualcosa parli subito

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sono ore di ansia e apprensione per Mohamed Houssein Khalifa, undi 10allontanatosi da una comunità per minori a Santa Maria di Licodia, comune della città metropolitana di Catania. Il piccolo è: di lui non si hanno più notizie dalla notte tra martedì 12 e mercoledì 13...

Un bambino di soli 10 anni , Mohamed Houssein Khalifa, di origini tunisine, si è allontanato nella notte tra il 12 e il 13 marzo dalla comunità in cui viveva a Santa Maria Licodia , in provincia di ... (ildifforme)

Catanese , scomparso bambino di 10 anni. In corso le ricerche . Ecco l’appello del sindaco di Santa Maria di Licodia Sono ancora in corso le ricerche a Catania e in provincia di un bambino tunisino di ... (361magazine)

Positivo alla cocaina dopo incidente: il parroco non si trova. Il vescovo gli toglie il sussidio: I carabinieri lo hanno cercato invano nella canonica che ha in uso a Pescocostanzo, paese della provincia dell'Aquila nel quale amministrava la parrocchia fino a qualche mese fa e da dove, ...ilmessaggero

Lascia la compagna e tre bambini a 40 anni per un malore. Gli amici di Francesco Volpi lanciano una raccolta fondi: Gli amici di Francesco Volpi, scomparso a 40 anni per un malore improvviso lo scorso 9 marzo, hanno lanciato su GoFundMe una raccolta fondi per i suoi familiari che ha ricevuto tremila euro in due ...livornopress

bambino di 10 anni scomparso da Santa Maria di Licodia: «Si è allontanato nella notte da una comunità, indossava un pigiama nero»: Il piccolo, Mohamed Houssein Khalifa, tunisino, è alto 145 cm e pesa circa 50 chilogrammi e indossa un pigiama nero Sono ancora in corso Catania e provincia le ricerche di un bambino tunisino di 10 ...leggo