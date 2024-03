"È nata con questa capacità di muoversi a ritmo"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Bambi Becattini ha compiuto 16 anni lo scorso giugno, lo stesso giorno in cui riceveva la prima delle cinque medaglie conquistate agli Special Olympics World Games di Berlino. Sembra avere una dote indi scioltezza e musicalità che le scorre nelle vene. Non a caso il padre, Nick Becattini, pistoiese, ma residente da tempo a Camaiore con la famiglia, è un musicista blues di fama internazionale. Già dalla tenera età, sviluppaeredità. "Quando aveva solo quattro anni mi sono resa conto della suanaturale diin maniera fluida e spontanea – dice la mamma Luisa (nella foto in prima pagina, insieme a Bambi e Nick) –. Così ho pensato chedote andasse sviluppata e ho deciso di iscriverla a una palestra, dove svolgeva attività per lo più ludico motoria e dove già ...