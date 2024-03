“È la vendetta di Barbara” Uomini e Donne | Ernesto ‘rimbalzato’ dalla dama

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024) Durante la puntata di oggi, 14 marzo, diè stato al centro dello studio. Per lui, dopo la chiusura conDe Santi, è iniziata la frequentazione con la bellissima Raffaella. Il suo modo di esprimersi e di stare in studio continua ad infastidire i fan. Sui social i commenti contro di lui non mancano mai: “conosce solo il linguaggio delle telecamere ne ha già viste tante e sa come districarsi, si piace e cerca di piacere grazie alle dame del parterre, come se fosse l’unico uomo sulla terra”, scrive un utente su Instagram. >> “Un avviso da Signorini e il crollo”. Grande Fratello, Letizia non può restare indifferente alla chiamata del conduttore Stavolta però qualcosa non è andato per il verso giusto.ha raccontato l’esterna con ...