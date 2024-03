È assurdo che nonni e famigliari si facciano pagare per fare da babysitter? Questa tiktoker ha aperto un dibattito

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 14 marzo 2024) LaKaitlyn Wilson ha parlato dell’abitudine di alcune persone a farsiperdaai figli di familiari. In un video TikTok ora diventato virale, la creator ha spiegato come per lei sia ‘’ che alcune persone chiedano soldi per trascorrere del tempo con i piccoli di famiglia. “L’altro giorno stavo raccontando a una persona che ogni tanto curo il figlio di mia sorella, una volta alla settimana all’incirca o semplicemente ogni volta che ne ha bisogno, e lei era scioccata per il fatto che io lo faccia gratis”, ha esordito nel video. “Adesso le persone si fannoper guardare i figli dei parenti per qualche ora? Sarebbe semplicementese lo facessero”. @kaitlynnnwils I was not even aware that someone would think of charging ...