Dynamite 13 03 2023 Big Bu$iness

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 14 marzo 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report die siamo qui in occasione dello speciale Bigche ha in serbo per noi un grande spettacolo. Inoltre siamo a Boston e ciò potrebbe dire solo una cosa dato che c’è un nome più di tutti che è particolarmente atteso. Ma direi di non perdere altro tempo e di immergerci subito nello show. PROMO: E non ci serve aspettare tanto perché si parte subito forte. La donna più chiacchierata e attesa degli ultimi mesi è finalmente in AEW. Mercedes Monè fa il suo debutto alla corte di Tony Khan e viene accolta alla grande dal pubblico. Via i panni della Bo$$ e dentro quelli della CEO con queste lettere che vengono intonate a squarciagola dal pubblico. Mercedes prende la parola e dopo i ringraziamenti vari dice che è qui per fare la storia come ha già fatto in passato ...