Durissima lite a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Tiziana Riccardi | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024). Tutto comincia quando, nel corso della puntata del 14 marzo, Maria De Filippi chiama al centro dello studio la dama che sta uscendo con Angelo. “Con lui non riesco a lasciarmi andare”, dice la dama ammettendo di avere un blocco. Una frase che scatena lareazione della bionda opinionista. “Ti frena un uomo fuori”, punzecchia Tina maribatte spiegando di non avere nessuno e di non avere neanche tempo di uscire con le amiche a causa del proprio lavoro. “Per venire qui lascio gli appartamenti e quindi il weekend devo recuperare le varie faccende“, ribatte la dama.ha chiesto nuovamente il rispetto dei propri tempi (“Dieci ...