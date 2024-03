Due sorelline violentate dal padre | Abusi anche dai suoi amici al bar

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024) ANcona, 15 marzo 2024 – La più piccola non aveva nemmeno 14 anni, la seconda appena 16. Entrambe sarebbero state abusate dal, nel lettone di casa, costrette a subire atti sessuali quando rimanevano sole con lui. Nessuna delle due sorelle si era mai confidata con l’altra, pensando e credendo che forse lo faceva solo con lei. Ma non sarebbe così. Caduta in uno stato depressivo la sorella più grande, 16enne, si era rivolta ad uno psicologo e solo durante i colloqui ha avuto la forza di raccontare e confidarsi. "Papà mi ha violentata". Liberandosi di quel macigno è emerso, stando alle sue confessioni, che più di una volta il genitore aveva abusato di lei. Il professionista ha dovuto segnalare il caso in Procura e si è innescato un procedimento che ha portato gli assistenti sociali in famiglia. A quel puntola sorellina minore, 12enne ...