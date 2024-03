Due donne lesbiche danno alla luce l’una il figlio dell’altra | “Non abbiamo mai voluto essere delle pioniere”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Emily Patrick e Kerry Osborn, una coppia lesbica del Regno Unito, hanno concepitoiltramite fecondazione in vitro. Le due sono rimaste incinte dei piccoli Ezra ed Elvis grazie a un trattamento chiamato ‘FIV reciproca’ o ‘co-FIV’, che consente ad entrambe le partnercoppiedi rimanere incinte nello stesso momento, con una di loro che fornisce gli ovociti e l’altra che porta il bambino: una procedura costatacoppia circa 25.000 sterline. Il piccolo Ezra, appena nato, è stato concepito utilizzando l’ovulo fecondato di Patrick ed è stato portato nella pancia di Osborn, mentre Elvis, che oggi ha 10 settimane, è stato concepito utilizzando l’ovulo di Osbord e poi portato in grembo da Patrick. Entrambi gli ovuli sono stati fecondati da un ...

Quando, lo scorso 5 marzo, i carabinieri dell’hinterland milanese hanno fermato due donne russe per un controllo di routine, non si aspettavano di certo di trovare 8 lingotti d’oro e tre milioni di ... (open.online)

Due donne arrestate per spaccio di cocaina a Molfetta

Durante un'operazione di controllo a Molfetta, i Carabinieri hanno arrestato due donne coinvolte nello spaccio di cocaina, sequestrando la droga e denaro ritenuto provento dell'attività illecita ...trmtv

VIDEO. Violenza sulle donne: «Quest'anno già 24 casi di codice rosso»: Luciana Lucietto: «Adesso il cambiamento culturale deve partire dagli uomini» In poco più di due mesi la stazione dei Carabinieri ... emerso durante la serata dedicata alla violenza sulle donne allo ...varesenoi

Hamas, proposta per il cessate il fuoco: «donne e bambini in ostaggio in cambio 1000 detenuti palestinesi»: Gaza. Hamas riferisce di almeno 21 morti e 155 feriti in una nuova strage di persone in fila per gli di aiuti umanitari causata dalle forze di Israele, che invece smentisce. Lo Stato ...ilmessaggero