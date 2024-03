(Di giovedì 14 marzo 2024) Arezzo, 14 marzo 2024 – . Laura Abenante del 2007 e Lara Piantini del 2011 sono state convocate rispettivamente nelle categorie Juniores e Under14 tra le migliori dieci ragazze di tutta la penisola che, sabato 16 e domenica 17 marzo, si ritroveranno a Lignano Sabbiadoro per un fine settimana di confronto e allenamento con i tecnici federali. L’appuntamento offrirà un’occasione per definire le squadre azzurre in vista dei prossimi impegni internazionali, con le due giovani promessesocietà casentinese che saranno chiamate a dimostrare la preparazione tecnica e caratteriale maturata nella palestra di Rassina insieme ai loro allenatori Luca Boldrini e Filippo Oretti. Le maggiori emozioni saranno vissute da Piantini che vivrà il primosua carriera sportiva, mentre Abenante vanta già esperienze ...

Due atlete dell’Accademia Karate Casentino al raduno della nazionale italiana giovanile: Arezzo, 14 marzo 2024 – Due atlete dell’Accademia Karate Casentino al raduno della nazionale italiana giovanile. Laura Abenante del 2007 e Lara Piantini del 2011 sono state convocate rispettivamente n ...lanazione

Il 23 e 24 marzo a Limone due appuntamenti da non perdere per gli appassionati di sci: L'evento, organizzato in collaborazione con BotteroSki che presenterà due nuovi modelli progettati con la collaborazione di atleti e istruttori e costruiti artigianalmente in Italia, vede la ...cuneodice

L'Avis Foligno Spoleto Nuoto protagonista agli Assoluti: Ancora successi per l'Avis Foligno Spoleto Nuoto del Presidente Luciano Pizzoni che ai campionati italiani primaverili dello scorso weekend svoltisi a Riccione, ha portato a casa ben tre finali ...ilmessaggero