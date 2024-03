Dua Lipa annuncia l’album ‘Radical Optimism’ | «Attraversare il caos con grazia»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 14 marzo 2024) È la notizia che i fan aspettavano da tempo, dopo due singoli che sono diventati in brevissimo tempo hit globali. Duahato il suo attesissimo terzo album, dal titoloin uscita il prossimo 3 maggio. Il progetto – qui in prasave e pre-add – contiene undici tracce tra le quali spiccano Houdini e il recente singolo Training Season. Vincitrice di tre GRAMMY e sette BRIT Award, Duasi è ispirata al percorso di (ri)scoperta di sé e inattinge alla pura gioia e felicità di avere chiarezza in situazioni che un tempo sembravano impossibili da affrontare. I duri addii e gli inizi vulnerabili che minacciavano di schiacciare l'anima diventano, così, occasioni da approfondire se le si guarda con ottimismo.