Droga sulle piste di Livigno | il boss della mafia albanese ricercato in mezza Europa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024)(Sondrio), 14 marzo 2024 – Famiglie albanesi, legate alla potentebalcanica di Scutari, ma ben inserite a, una delle perle del turismo invernale ed estivo in Valtellina. Gli uomini lavoravano come operai, sia in Italia che come frontalieri in Svizzera, uno era dipendente di una macelleria livignasca. Le donne portavano persino i figli piccoli con loro durante la vendita delle dosi con cui arrotondavano le entrate familiari. Spaccio, in prevalenza di cocaina, che avveniva ancheda sci, a clienti affezionati del posto e a turisti con gli sci ai piedi. L’indagine La Squadra MobileQuestura di Sondrio ha portato a termine l’operazione “Apres-Ski”, con la quale ha accertato la presenza a...