Droga | alcol e depressione | la confessione di Osvaldo | ex campione di Roma e Juve

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’amatissimo exdi, Inter entus,, ha postato un video in lacrime su Instagram. “Vivo da solo chiuso in casa, quello che sono oggi è una persona che non riconosco. Sto facendo un trattamento psichiatrico, ma ritorno a cadere nelle dipendenze che mi allontanano dalla gente che amo. Chiedo aiuto perché non posso uscirne da solo”.Leggi anche: Malore durante la partita a calcetto, Matteo muore davanti alla moglie: era padre di 5 figli Il dramma diEravamo abituati a vedere unmassiccio, ma aggraziato, potente e delicato nel tocco. Troppo presto ha deciso di appendere le scarpette al chiodo per darsi alla carriera di dj. E poi se ne sono perse le tracce. Oggi Pablo Danielè ricomparso sul suo profilo Instagram in ...

Ha giocato in Serie A, in Premier League, e ha vestito la maglia della Nazionale italiana. Dani Osvaldo , oggi 38 anni, ha vestito le maglie di Fiorentina, Bologna, Roma, Juventus e Inter, prima del ... (open.online)

Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Pablo Osvaldo è un ex attaccante apprezzato anche in Italia, dove ha vestito le maglie di Fiorentina, Bologna, Roma, Inter e Juventus ma quella vita sotto i riflettori ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – “Sono disperato, le cose non vanno bene per niente. Ho bisogno di parlare. Sono in un grave stato depressivo, sono dipendente da alcol e droga . La mia vita mi sta sfuggendo di mano”. ... (seriea24)

In giro per i Castelli Romani con mazza da baseball e coltello: nei guai due uomini: In 5 alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe Diversi i conducenti sottoposti ad accertamenti alcolemici mediante l’uso di etilometro, di cui 5 sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per ...ilcorrieredellacitta

Osvaldo, lo sfogo dell'ex calciatore in un video social: "Soffro di depressione": Forse una richiesta d’aiuto, forse soltanto la condivisione di un malessere che va avanti da tempo: “Soffro di una depressione molto grave che mi ha fatto cadere in alcune dipendenze, come alcol e ...tg24.sky

Osvaldo, la richiesta d'aiuto: "alcol e Droga, mi sto distruggendo": "Mi sto sottoponendo a un trattamento psichiatrico, prendo farmaci. Ricado spesso nelle mie dipendenze, nella mia autodistruzione. Vivo da solo chiuso in casa, non esco mai e non faccio nulla. Non ho ...adnkronos