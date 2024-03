Droga a Ravenna | controlli a tappeto | nei guai 29enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 – Sono 180 le persone identificate e 50 i veicoli sottoposti a controllo perdalla Polizia di Stato nel corso di questa settimana a, in occasione di una serie di servizi disposti dal Questore di Lucio Pennella. Si tratta dipreventivi, effettuati (con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Orientale di Bologna) nelle zone di maggior frequentazione del centro storico, con particolare attenzione ai luoghi adiacenti alla stazione ferroviaria e piazza Baracca. Inoltre, personale della Squadra Mobile ha collaborato ai suddetti servizi segnalando due persone per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, sequestrando dosi di cocaina e marijuana. Al contempo, martedì scorso (12 marzo) gli agenti dell’Antihanno ...