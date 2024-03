Dragon Ball | nuovo capitolo ad autunno | è l’ultimo regalo del compianto Akira Toriyama

(Di giovedì 14 marzo 2024) È prossima all’uscita la nuova serie tv didell’amatissimo fumettistaI fan disono rimasti scioccati negli scorsi giorni, quando è circolata la notizia della morte di. Il noto fumettista deve il suo successo in particolar modo al manga di Goku e Vegeta, oltre che a quello di Dr. Slump. Vincitore nel 1981 del Premio Shogakukan per il miglior manga shonen, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme in un mondo che da sempre gode di milioni di appassionati. Punto di riferimento per moltissimi di questi,non se n’è però andato senza lasciare loro un ultimo. Uno scatto di...

PlayStation Plus Extra e Premium: qual è il gioco più bello di marzo 2024: Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di marzo 2024, questo mese gli abbonati ai due livelli superiori di PS Plus possono scaricare più di dieci nuovi giochi per PS5 e PS4 ...everyeye

Dragon Ball: fare il mangaka Non era nei piani di Akira Toriyama: Il maestro di Dragon Ball non è stato solo per lo shonen, ma per l'intera cultura pop. Ma sapete che si tratta solamente di una coincidenza se divenne un mangaka Affrontare la morte di Akira Toriyama ...anime.everyeye

PlayStation Plus, il catalogo giochi gratis di marzo 2024 celebra anche Dragon Ball: Dragon Ball Z: Kakarot e Resident Evil 3 sono nel catalogo giochi gratis di marzo 2024 di PlayStation Plus Premium e Extra.spaziogames