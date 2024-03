“Dopo oltre tre settimane…” La buona notizia alla pompa | giù il prezzo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Mentre salgono le quotazioni dei prodotti raffinati, continuano invece a scendere i prezzi dei carburanti, con ilmedio del gasolio in modalità self service chetre settimane di ribassi scende sotto quota 1,8 euro/litro. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,852 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,854, pompe bianche 1,848), diesel self service a 1,798 euro/litro (-2, compagnie 1,801, pompe bianche 1,790). Benzina servito a 1,992 euro/litro (-1, compagnie 2,032, pompe bianche 1,912), diesel servito a 1,938 euro/litro (-2, compagnie 1,979, ...