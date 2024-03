Dopo l’ennesimo fallimento | la sinistra dovrebbe mettersi al passo con i tempi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 14 marzo 2024) La Sardegna non basta, il campo largo abruzzese non ha funzionato e c’è da chiedersi se sia la giusta soluzione al problema. Ora che la destra è al governo – la destra, non il centrodestra – bisognerebbe guardare in faccia al problema spogliandolo da stereotipi antichi, prendendo atto una volta per sempre che la società non è più quella di un tempo: è definitivamente cambiata, una società di individui che ha dimenticato la speranza e dunque il futuro, più rancorosa, più apatica, più lontana dal sentire comune. Teme la globalizzazione e per questo esalta radici e identità, è concentrata sul presente, ha perso fiducia nel Paese in cui vive. È vecchia e con natalità molto bassa. Il Censis, per definirla, ha usato un termine efficace: “Sonnambuli”. Servirebbero invece programmazione e strabismo, un occhio rivolto all’oggi, l’altro al domani. E la politica, naturalmente. Programmazione per ...