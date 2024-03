Donne e sport Sulle scene sale il baseball

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Storie diche hanno superato i loro limiti e che si sono fatte largo nello, apportando così un importante contributo nell’emancipazione femminile, oggi la loro storia diventa un’opera teatrale per portare il loro esempio ai giovani. In anteprima nazionale arriva a Lucca una nuova produzione de La Cattiva Compagnia Teatro dal titolo “Quelle strane cattive ragazze -: una storia ancora da scrivere”, realizzata In collaborazione con ASD& Softball Nuove Pantere di Lucca. L’appuntamento è per domenica 17 marzo, alle ore 17, al Teatro Giovanni XXIII di San Cassiano a Vico a Lucca (Circolo ANSPI “Beata Vergine del Soccorso” - via delle Ville Prima, 2872). Si tratta di un primo appuntamento, che ci accompagna verso il Lucca Teatro Festival - Che cosa sono le nuvole? ...