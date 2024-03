Donne che puntano in alto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) In principio fu Mary Varale, donna libera, moderna ed emancipata che già negli anni ‘30 si cimentava sulle pareti delle Alpi. Era l’alpinismo nella sua fase più eroica e, soprattutto, affare riservato ai soli uomini. Due di loro furono suoi grandi amici, Emilio Comici e Riccardo Cassin, gli assi dell’epoca che Mary frequentava “da pari” sulle pareti delle Dolomiti e della Grigna per strappare consigli e segreti. Oggi una spedizione di ottotenterà di scalare il K2, la seconda montagna più alta della terra (8.611 metri) conquistata per la prima volta dalla spedizione italiana guidata da Ardito Desio lungo lo Sperone degli Abruzzi. Quel giorno (31 luglio 1954) Achille Compagnoni e Lino Lacedelli piantarono sulla vetta le bandiere italiana e pakistana. Settant’anni dopo sulla “montagna degli italiani” ci tornano le italiane insieme ad altre tre “colleghe” ...